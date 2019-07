Bambini uccisi da un raid Nato nel 2016 in Afghanistan.

L'ultimo rapporto delle Nazioni Unite sull'Afghanistan evidenzia un incremento di uccisioni e ferimenti di civili afghani causato dalle forze pro-governative.

Secondo le stime delle Nazioni Unite, nella prima metà del 2019 i civili uccisi dalle forze governative afghane e da quelle internazionali, sono stati 717 contro i 531 morti per mano degli insorti. I raid aerei, compiuti soprattutto da forze militari internazionali, hanno ucciso 363 persone, inclusi 89 bambini.

Lo stesso rapporto evidenzia che le forze non governative restano responsabili per la maggior parte delle uccisioni e dei ferimenti di civili afghani.

Per l'occasione, fonti Nato a Bruxelles precisano che nel Paese asiatico l'Alleanza atlantica guida una missione di non combattimento denominata Resolute Support, che fornisce addestramento, supporto e assistenza per le forze di sicurezza afghane.

