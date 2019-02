Ci sono anche 927 bambini tra le vittime civili del 2018 in Afghanistan, pari al livello più alto di minori uccisi nel conflitto nell'arco di un solo anno: è quanto emerge dal rapporto annuale della Missione di assistenza dell'Onu nel Paese (UNAMA) pubblicato oggi.

Nel complesso le vittime civili sono state 3804 ed i feriti sono stati 7189, per un totale di 10'993 persone, il 5% in più rispetto al 2017. Negli ultimi 10 anni in Afghanistan sono morti oltre 32'000 civili e circa 60'000 sono rimasti feriti.

