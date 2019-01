È di almeno 4 morti e 44 feriti, fra i quali almeno 10 bambini, il bilancio dell'attentato compiuto oggi con un camion bomba a Kabul, all'entrata del Green Village, un compound protetto che ospita soprattutto Ong e compagnie straniere.

Lo rende noto il ministero degli interni.

Per ora non ci sono rivendicazioni, ma i sospetti si indirizzano verso i talebani o l'Isis, autori di numerosi attentati in Afghanistan.

