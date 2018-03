Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 marzo 2010 13.41 25 marzo 2010 - 13:41

KABUL - Il rappresentante speciale delle Nazioni Unite in Afghanistan, Staffan De Mistura, ha incontrato una delegazione del movimento ribelle Hez-e-Islami, in questi giorni a Kabul per colloqui con il presidente Karzai e altre autorità.

Mistura, che ha assunto la sua carica in Afghanistan il 13 marzo, secondo un comunicato dell'Onu "ha ascoltato i loro argomenti e ha indicato che la loro visita a Kabul e le discussioni in corso con le autorità afghane hanno di nuovo dimostrato l'importanza del dialogo, d'iniziativa afghana, per portare la stabilità in questo paese".

Hez-e-Islami è guidato da Gulbuddin Hekmatyar, storico capo ribelle dai tempi della guerra coi russi, premier afghano per due volte negli anni Novanta, oggi sulla lista nera dell'Onu come terrorista e ricercato dagli Usa.

La delegazione della sua organizzazione ha presentato ufficialmente a Karzai un piano di pace che prevede la partenza degli americani nel 2011. Secondo numerosi osservatori tuttavia, Hez-e-Islami starebbe trattando un cessate il fuoco con il governo.

