Questo contenuto è stato pubblicato il 19 marzo 2018 11.23 19 marzo 2018 - 11:23

I talebani afghani hanno decapitato una donna sposata nella provincia settentrionale di Badakhshan, a quanto sembra per avere avuto una relazione con un altro uomo.

Sanaullah Ruhani, portavoce della polizia provinciale, ha riferito ai media che la vicenda sarebbe avvenuta nel remoto distretto di Bahark, in un'area che non è sotto il controllo degli insorti. Tuttavia, ha segnalato, durante la notte un commando di talebani armati è penetrato in un villaggio ed ha ucciso la donna.

Il capo del distretto di Bahark, Azim Musawi, ha sostenuto che "si è trattato di una tragedia dovuta ad un presunto tradimento. Il commando ha prima mozzato il naso della donna e quindi l'ha decapitata".

I talebani non hanno commentato l'accaduto. Tuttavia in passato hanno ucciso donne che lavoravano nella polizia nella provincia di Badakhshan.

Attivisti afghani hanno rilevato al riguardo che dopo 17 anni dall'allontanamento dei talebani dal potere, e nonostante importanti investimenti e lo sviluppo di campagne di informazioni e di presa di coscienza, le violenze sulle donne e la loro uccisione restano una questione irrisolta in Afghanistan.

