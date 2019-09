Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato in una serie di tweet di non voler dar seguito ad un incontro segreto con i leader talebani previsto per oggi a Camp David.

La decisione è stata presa dopo che i fondamentalisti afghani hanno rivendicato l'attacco di giovedì a Kabul in cui è rimasto ucciso, fra gli altri, un soldato americano.

Il sergente di prima classe Elis A. Barreto Ortiz, originario di Porto Rico, è stato identificato dal Pentagono nelle scorse ore. È il quarto militare Usa caduto in Afghanistan in due settimane.

