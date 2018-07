Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 luglio 2018 21.08 07 luglio 2018 - 21:08

Un soldato statunitense è stato ucciso in Afghanistan, come hanno reso noto le forze armate americane. Altri due militari sono rimasti feriti nell'attacco, nel sud del Paese. Il comunicato non fa riferimento al luogo preciso in cui è stata compiuta l'azione.

Neuer Inhalt Horizontal Line