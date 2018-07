Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 luglio 2018 20.28 12 luglio 2018 - 20:28

Il soldato morto oggi è il quarto americano a perdere la vita in Afghanistan quest'anno (foto d'archivio).

Un soldato statunitense è morto oggi a seguito della gravità delle ferite riportate in combattimento nell'Afghanistan orientale. Lo ha reso noto a Kabul l'ufficio stampa del comando militare americano (USFOR-A).

In un comunicato non si fornisce alcun particolare sulla dinamica dell'incidente, ma si precisa che in esso è deceduto anche un membro delle forze di sicurezza afghane.

Secondo l'organizzazione icasualties.org il militare ucciso è il quarto americano deceduto in Afghanistan nel 2018.

