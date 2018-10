Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

6 ottobre 2018

Le case automobilistiche scommettono sull'Africa quale nuovo snodo per la produzione mondiale.

Con un parco circolante previsto in crescita del 50% nel 2040 (90 milioni di veicoli contro i 59 milioni di oggi), il Continente è infatti sempre più al centro dell'attenzione dei principali produttori mondiali. Volkswagen, Renault, Peugeot, Hyundai e Toyota, spiega il Wall Street Journal, hanno investito miliardi negli ultimi anni, attratti da prospettive di crescita che i mercati più maturi non offrono più. Le vendite negli Stati Uniti, in Cina ed Europa stanno infatti calando dopo una decade eccezionale.

Il nuovo hub produttivo mondiale dell'auto, destinato principalmente a soddisfare la domanda locale, potrebbe diventare il modello per le compagnie che intendono ripensare la loro catena di distribuzione mentre le barriere commerciali crescono nel mondo, spronate dalla politiche del presidente americano Trump.

