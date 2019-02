Un incendio è scoppiato la scorsa notte in un panificio di Schinznach-Dorf, in Argovia. Non ci sono feriti, ma i danni sono importanti. Mentre era al lavoro, il panettiere ha sentito rumori sospetti nella canna di scarico del forno ed ha scoperto le fiamme.

Sul posto sono intervenuti i pompieri che sono rimasti impegnati fino all'alba per domare il rogo, indica in una nota la polizia argoviese. Secondo le prime stime, i danni ammontano a diverse decine di migliaia di franchi.

