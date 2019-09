Il blocco 2 della centrale nucleare di Beznau, a Döttingen (AG), è stato connesso nuovamente alla rete al termine della sua revisione annuale. L'impianto era stato disattivato lo scorso 10 agosto per permettere i lavori.

L'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) ha dato il suo via libera al gruppo energetico Axpo che gestisce la struttura, precisando in una nota odierna che non sono state riscontrate disfunzioni che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza.

Durante la revisione, oltre alla sostituzione degli elementi di combustibile, sono stati effettuati lavori di manutenzione e ispezioni.

Neuer Inhalt Horizontal Line