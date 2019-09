Esplosione per una fuga di gas in un ripostiglio a Oberlunkhofen (AG). Un 68enne gravemente ustionato (foto simbolica).

Un uomo di 68 anni è rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio da un'esplosione provocata dal gas in un ripostiglio collegato ad un garage sotterraneo a Oberlunkofen, in Argovia. L'uomo ha riportato gravi ustioni ed è stato elitrasportato in ospedale.

L'esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, è avvenuta verso le 16:15 nel garage sotterrano di una palazzina, ha reso noto oggi la polizia argoviese. Il ripostiglio ha preso fuoco.

I pompieri sono riusciti a domare le fiamme in breve tempo ed hanno liberato il garage dal fumo. Non ci sono altre persone ferite.

Neuer Inhalt Horizontal Line