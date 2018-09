Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Un'auto parcheggiata male ha provocato una zuffa fra diverse persone venerdì sera a Buchs, vicino ad Aarau. La rissa è terminata con due poliziotti feriti e due kosovari, padre e figlio, arrestati.

I due agenti della polizia comunale arrivati per primi sul posto hanno cercato di fermare un kosovaro di 31 anni che stava aggredendo un'altra persona. A quel punto è intervenuto il padre 66enne che ha aggredito gli agenti, indica oggi in una nota la polizia cantonale argoviese.

Nella colluttazione un agente di 40 anni ha riportato una ferita ad una mano. Il suo collega di 36 anni è stato ferito ad un occhio. Entrambi sono stati accompagnati in ospedale per le cure del caso.

I due aggressori sono stati arrestati dopo l'arrivo dei rinforzi della polizia cantonale. Il test dell'etilometro ha rivelato per il 31enne un tenore di alcol di 0,4 microgrammi per litro di aria respirata (lo 0,8 per mille secondo il vecchio sistema di misurazione). La procura di Lenzburg-Aarau ha aperto un inchiesta per violenze e minacce contro funzionari e lesioni semplici.

