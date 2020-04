In una lite tra giovani sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco a Villmergen, nel canone di Argovia (foto d'archivio)

Durante una lite scoppiata ieri pomeriggio tra giovani nei pressi di una scuola a Villmergen (AG) sono stati esplosi diversi colpi con una pistola. Nel corso della rissa sarebbero state usate anche mazze da baseball e coltelli. Due persone sono state ferite.

Passanti hanno visto diversi giovani e udito spari e urla, e hanno allarmato le forze dell'ordine, ha comunicato oggi la polizia cantonale argoviese.

Secondo le prime informazioni quattro ragazzi - tre svizzeri e un kosovaro di 17, 18 e 19 anni - stavano giocando a pallacanestro nell'ara della scuola, quando improvvisamente sono comparsi altri sei giovani ed è scoppiata una lite, indica la nota.

Un giovane ha estratto una pistola ed esploso diversi colpi. I sei avrebbero fatto uso anche di mazze da baseball per colpire le vittime. Sarebbero stati impiegati anche dei coltelli.

Secondo la polizia le vittime hanno reagito con forza e i sei sono fuggiti. Gli agenti giunti sul posto della rissa inizialmente non hanno trovato nessuno, successivamente i quattro ragazzi sono tornati: due di loro, feriti, hanno necessitato cure. La polizia ha trovato la pistola in un corso d'acqua nelle vicinanze. Del gruppo dei sei non vi è traccia. La procura ha aperto un'inchiesta penale.

