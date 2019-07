Incidente mortale sul lavoro nella tarda serata di ieri sull'autostrada A1 all'altezza di Baden (AG): un 70enne è stato travolto da un camion da cantiere, guidato da un 36enne, che stava effettuando una manovra di retromarcia.

I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo, ha indicato oggi la polizia cantonale argoviese. L'incidente è avvenuto poco prima delle 23.00. La vittima era impegnata in lavori per rinnovare la pavimentazione sulla tratta autostradale.

Il ministero pubblico ha avviato un'inchiesta per determinare le cause precise dell'incidente. All'autista del mezzo pesante è stata ritirata provvisoriamente la patente.

