Questo contenuto è stato pubblicato il 28 maggio 2018 12.12 28 maggio 2018 - 12:12

Un negozio specializzato nella vendita di biciclette è stato saccheggiato la scorsa notte a Rheinfelden (AG).

I ladri hanno rubato merce per oltre 100'000 franchi, ha indicato oggi la polizia cantonale in una nota. Si tratta del secondo grosso furto di questo genere in meno di una settimana ad Argovia.

Le forze dell'ordine sono state informate stamane verso le 2.15 a proposito di alcuni individui sospetti che uscivano correndo dal negozio di bici. Arrivati qualche minuto più tardi sul posto, agenti e guardie di confine hanno constatato che l'esercizio era stato svaligiato e i responsabili erano ormai scappati.

