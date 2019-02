La tratta autostradale è stata bloccata per colpa di un litigio.

Due automobilisti, un tedesco di 37 anni e un italiano di 27 anni, si sono provocati a tal punto da fermarsi in mezzo al traffico autostradale ed attaccarsi a vicenda: è successo ieri verso le 16:15 sull'autostrada A1 a Muhen, nei pressi dell'uscita Aarau-Ovest.

La vicenda - che ha comportato per entrambi il ritiro della patente e una denuncia per gravi infrazioni alle norme della circolazione - ha interessato le corsie della A1 in direzione di Berna. Contemporaneamente, il traffico nella direzione inversa era congestionato a causa di una vettura che ha preso fuoco a Oberentfelden.

