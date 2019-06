Due giovani afghani sono morti ieri sera verso le 23.00 travolti da un treno merci alla stazione di Aarau.

Stando ai primi elementi dell'inchiesta, erano alloggiati assieme a connazionali in una struttura poco distante e, dopo una lite, hanno scavalcato una recinzione per attraversare i binari, indica la polizia in una nota odierna.

I due, di 18 e 21 anni, disponevano di un permesso F (ammissione provvisoria). Stando alla polizia non ci sarebbero prove di un eventuale crimine. La procura di Lenzburg-Aarau ha aperto un'indagine. Il traffico ferroviario attraverso la stazione è rimasto interrotto fino a notte fonda per i rilievi del caso.

