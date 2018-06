Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 giugno 2018 17.53 03 giugno 2018 - 17:53

La Cattedrale di Berlino è stata isolata dopo che un agente di polizia ha esploso un colpo di arma da fuoco contro un uomo all'interno dell'edificio. Lo riferiscono i media internazionali.

Ancora non è chiara la dinamica dell'episodio. In un tweet la polizia di Berlino ha fatto sapere che l'uomo "era infuriato" ed "è stato colpito alle gambe". La polizia ha anche invitato a evitare ogni speculazione in relazione all'incidente, che si è verificato intorno alle 16.00.

Neuer Inhalt Horizontal Line