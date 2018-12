Agricoltura: 2018 contrastato per meteo secca

L'esercito quest'estate ha portato acqua sugli alpi per abbeverare gli animali. Nell'immagine, un elicottero in azione sopra Rossinière (VD).

Bilancio contrastato per l'agricoltura svizzera nel 2018. La siccità dei tre mesi estivi ha ridotto i raccolti di cereali e barbabietole da zucchero, ma ha favorito frutti e bacche.

Gli allevatori, dal canto loro, temono una nuova estate senza pioggia, che ridurrebbe considerevolmente la disponibilità di foraggio. Il mercato della carne, soprattutto quella suina, non ha subito gli effetti della meteo, ma dell'eccedenza di produzione, che riduce i prezzi.

"Gli effetti della siccità sono stati contrastati", ha detto a Keystone-ATS Francis Egger, membro della segreteria generale dell'Unione svizzera dei contadini (USC). I foraggi e le colture in pieno campo (come i cereali e le barbabietole) hanno sofferto, ma per frutti e bacche si è registrata una buona annata. Gli effetti della siccità potrebbero parzialmente farsi sentire ancora l'anno prossimo. "Alcuni agricoltori dispongono tuttora di scorte di foraggio, che potrebbero però esaurirsi all'inizio dell'anno venturo. Potrebbero essere costretti a comprare del foraggio o a vendere bestiame", osserva Egger.

