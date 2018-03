Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 febbraio 2018 11.29 27 febbraio 2018 - 11:29

Secondo gli esami di Agroscope il cibo per animali in Svizzera non crea pericoli per la catena alimentare.

Il cibo per animali venduto in Svizzera non costituisce alcun pericolo per la catena alimentare. È quanto risulta dai controlli effettuati l'anno scorso dall'istituto federale di ricerca agricola Agroscope.

L'istituto federale ha esaminato 1217 campioni di foraggio per animali da reddito per la produzione di derrate alimentari. Le numerose analisi di elementi contaminanti e altri parametri concernenti la salute degli animali e dei consumatori non hanno dato luogo ad alcuna contestazione. Ciò è un segnale positivo per la sicurezza della catena alimentare, sottolinea un comunicato odierno di Agroscope.

Nelle ispezioni condotte in 439 aziende di produzione, importazione o commercializzazione, sono stati prelevati anche 173 campioni di cibo per animali da compagnia, in particolare per cani e gatti. Sono stati oggetto di contestazioni solo cinque miscugli di granaglie per uccelli che contenevano troppi semi di ambrosia e due campioni in cui è stata rilevata della soia modificata geneticamente (ogm) che è sottoposta a dichiarazione obbligatoria.

