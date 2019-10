Un escursionista 42enne ha perso la vita ieri mattina mentre tentava di salire in direzione del Säntis, in territorio di Appenzello interno. L'uomo, domiciliato nella regione, è precipitato per un centinaio di metri, morendo sul posto.

Stando a un comunicato della polizia cantonale, l'uomo è scivolato su un sentiero coperto di neve finendo in un pendio scosceso. L'allarme è stato dato da altri escursionisti presenti nella zona. Giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 42enne. Un'inchiesta è stata aperta per delucidare le cause esatte dell'incidente.

