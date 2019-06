La maggior parte dei cittadini dei Paesi non euro ritiene che la moneta unica sia una cosa positiva, ma non la vorrebbe (foto simbolica d'archivio).

La maggior parte dei cittadini dei Paesi non euro ritiene che la moneta unica sia una cosa positiva, ma non la vorrebbe. È quanto emerge dall'ultima indagine di Eurobarometro condotta in Svezia, Polonia, Ungheria, Cechia, Croazia, Romania e Bulgaria.

Poco più della metà degli interpellati (51%) è contrario all'introduzione dell'euro, contro il 49% favorevole. Più convinti ungheresi (66%) e romeni (61%), molto meno svedesi e cechi.

La maggior parte (62%) è contraria perché ritiene che aumenterebbero i prezzi, e una buona parte (46%) crede che si perderebbe una parte della propria identità nazionale.

