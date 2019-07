Nel 2018 nel mondo ci sono state 770mila morti per Aids

Nel 2018 nel mondo ci sono state 770mila morti per Aids, un numero in calo rispetto all'anno precedente ma ancora troppo alto per raggiungere gli obiettivi di eradicazione della malattia.

Lo afferma il rapporto Unaids presentato oggi a Durban, in Sudafrica, secondo cui 37,4 milioni di persone vivono con l'Hiv e le nuove infezioni sono state 1,7 milioni. I morti sono appena 30mila in meno rispetto al 2017, con l'obiettivo di arrivare a 500mila totali entro il 2020 che resta lontano. Pure i nuovi casi calano molto lentamente.

"Abbiamo un urgente bisogno di aumentare la leadership politica per mettere fine all'epidemia - sottolinea Gunilla Carlsson, direttore esecutivo di Unaids -. Bisogna investire adeguatamente e in modo intelligente, guardando anche ai Paesi che stanno ottenendo i maggiori successi in questo campo.

