Le terapie attuali contro l'Hiv sono così efficaci che gli uomini sieropositivi in trattamento non trasmettono più il virus per via sessuale (foto simbolica)

Le terapie attuali contro l'Hiv sono così efficaci che gli uomini sieropositivi in trattamento non trasmettono più il virus per via sessuale.

Lo rivela uno studio pubblicato dalla rivista Lancet, che dimostra secondo gli autori che è possibile in teoria bloccare l'epidemia in corso nel mondo trattando tutti i pazienti.

L'analisi, coordinata dall'University College di Londra, ha seguito circa mille coppie omosessuali in cui uno dei partner era sieropositivo e in trattamento e l'altro sieronegativo per circa sette anni.

Nel periodo considerato sono stati riportati dai soggetti quasi ottantamila rapporti sessuali non protetti, e non si è verificato nessun contagio, con 15 persone che si sono infettate ma per rapporti esterni alla coppia. "I nostri risultati - affermano gli autori -, danno la prova conclusiva che il rischio di trasmissione tramite rapporto sessuale quando la carica virale è soppressa è effettivamente zero. Questo potente messaggio può aiutare a far terminare la pandemia prevenendo la trasmissione dell'Hiv e combattendo lo stigma e la discriminazione che molte persone con Hiv devono affrontare".

Neuer Inhalt Horizontal Line