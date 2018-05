Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

24 maggio 2018

L'Iran si attiene ancora all'accordo sul nucleare, da cui gli Usa hanno annunciato di voler uscire. Lo ha comunicato l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) in una nota.

Secondo l'ultimo rapporto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica relativo al primo trimestre del 2018, l'Iran si sarebbe attenuto a quanto concordato nell'accordo siglato nel 2015. Come previsto, l'arricchimento dell'uranio sarebbe proseguito sotto la soglia consentita, riferisce l'Aiea. Secondo gli accordi, l'Iran può utilizzare la tecnologia atomica a scopi civili.

Il direttore generale dell'Agenzia internazionale, Yukiya Amano, ha chiesto che l'Iran conceda presto agli ispettori di accedere ai siti, come del resto è avvenuto senza ostacoli in passato. Gli Usa sono usciti dall'accordo con la motivazione ufficiale che il trattato non era sufficientemente ampio.

Gli accordi prevedevano un limite per l'arricchimento dell'uranio fino al 2025, mentre i controlli degli ispettori internazionali sarebbero durati fino al 2040.

