La società è in cerca di un futuro.

Aigle Azur, seconda compagnia aerea francese e a rischio fallimento, ha ricevuto 14 offerte di possibili acquirenti ma nessuna di esse "è allo stato delle cose praticabile" e devono essere "migliorate".

Lo ha fatto sapere la società, che ha ancora 13'000 passeggeri a terra in vari aeroporti. In pole position per un acquisto parziale figura Air France.

"Le offerte ricevute - ha fatto sapere la società - sono tutte da perfezionare e non praticabili al momento". Resta incerto il futuro dei 1150 dipendenti della compagnia, specializzata nelle rotte da e verso l'Algeria.

