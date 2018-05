Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La compagnia aerea Air Zermatt festeggia mezzo secolo di esistenza. Sabato e domenica la ricorrenza verrà celebrata con due giorni di porte aperte a Raron (VS), in cui vi saranno dimostrazioni di volo, battesimi dell'aria e simulatori di volo.

Il primo elicottero della flotta, un Augusta Bell 206A Jet Ranger, è arrivato a Zermatt (VS) nell'aprile del 1968. Tuttavia, la compagnia è stata fondata ufficialmente qualche mese prima, a fine 1967, grazie all'iniziativa di alcuni idealisti della stazione sciistica vallesana.

Questi ultimi hanno deciso di acquistare il velivolo e di basarlo a Zermatt, poiché gli elicotteri che decollavano da Sion per andare a fornire soccorso nella regione spesso non potevano accedervi a causa del maltempo.

Il progetto di avere un'organizzazione specifica per la zona ha portato alla fondazione di Air Zermatt, che non ha dovuto attendere a lungo per compiere il primo intervento: dopo pochi giorni, l'elicottero si è alzato in volo per soccorrere un bambino che si era rotto una gamba.

Nel 1971, le squadre di Air Zermatt hanno portato a termine il primo salvataggio diretto di un alpinista in pericolo sulla parete nord dell'Eiger. L'impresa è valsa al pilota Günther Amann un prestigioso riconoscimento a Las Vegas, negli Stati Uniti.

L'anno successivo la compagnia ha realizzato un nuovo exploit, riuscendo a evacuare tramite elicottero una teleferica dello Schilthorn, nell'Oberland bernese, con a bordo 72 passeggeri a 240 metri di altezza.

La compagnia si è poi allargata e nel 1979 ha aperto una nuova sede a Raron (VS) e successivamente a Gampel (VS). Le operazioni di salvataggio hanno rafforzato la reputazione dell'azienda che le sono valse numerosi riconoscimenti e il record del mondo per il salvataggio a maggior altitudine, effettuato nel 2011 a 7'000 metri sull'Annapurna, nella catena himalayana.

Dalla sua fondazione, Air Zermatt ha fatto volare 40 elicotteri e portato a termine 47'000 operazioni di salvataggio. La flotta attuale si compone di 10 velivoli e compie in media 1700 salvataggi all'anno. Le persone impiegate dalla compagnia sono una settantina.

