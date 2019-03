Nei prossimi mesi l'ACES metterà gradualmente fine ai progetti in corso in Moldavia e nello Zimbabwe (foto simbolica d'archivio).

L'Aiuto delle Chiese evangeliche della Svizzera (ACES), confrontato con una riduzione delle entrate nel 2018, ha deciso di ridimensionare i suoi progetti all'estero e di ridurre il personale in Svizzera: sei in tutto le persone colpite.

I ricavi operativi, 66,2 milioni di franchi, sono rimasti l'anno scorso sotto le attese, mentre le spese hanno raggiunto i 75 milioni, ai livelli previsti, indica una nota di ACES diramata oggi. I risultati annuali riflettono "l'ambiente sempre più esigente al quale le opere assistenziali elvetiche devono far fronte", afferma la ong protestante nel comunicato.

Conseguenza: una riduzione delle attività all'estero. Nei prossimi mesi l'ACES metterà gradualmente fine ai progetti in corso in Moldavia e nello Zimbabwe. In Colombia e in Israele/Palestina ridurrà il numero di progetti. Già alcuni mesi fa il Consiglio di fondazione aveva deciso un ritiro dall'India, che era stata uno dei primi Paesi d'attività dell'organizzazione.

