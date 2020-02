Confederazione, cantoni e comuni hanno speso complessivamente 8,4 miliardi di franchi per l'aiuto sociale nel 2018 (foto d'archivio)

In Svizzera, nel 2018, le spese per l'aiuto sociale sono aumentate dell'1,3% rispetto all'anno precedente. La Confederazione, i cantoni e i comuni hanno pagato 8,4 miliardi di franchi per queste prestazioni.

Ogni beneficiario ha ricevuto in media 10'379 franchi, indica oggi l'Ufficio federale di statistica (UST). Tale somma è in crescita del 2,4% rispetto al 2017. Le spese per beneficiario erano salite dell'1,6% nel 2017 e dell'1,7% nel 2016.

In termini assoluti l'incremento maggiore concerne le spese per le prestazioni complementari. In un anno, sono aumentate di 105 milioni di franchi (+2,1%).

