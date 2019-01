Decima giornata di proteste dei Gilet Gialli in Francia

Gilet gialli, atto X. A due mesi dalla prima mobilitazione di sabato 17 novembre, le diverse anime del movimento tornano in piazza a Parigi e provincia, nonostante il grande dibattito nazionale avviato dal presidente Emmanuel Macron.

Su Facebook, il corteo che segna maggiore adesione partirà dall'Esplanade des Invalides di Parigi, dove centinaia di gilet gialli hanno cominciato a convergere. L'idea è comporre un grande anello giallo di 15 km lungo le strade della capitale. Previsto anche un servizio d'ordine interno, con 90 uomini, contro i 50 della scorsa settimana.

Altre manifestazioni sono previste vicino agli Champs-Elysées e in Place de la République. Sempre in Place de la République un gruppo di giornalisti si è riunito questa mattina sotto alla statua della Marianna repubblicana per dire "stop alle violenze" contro i media.

Oltre alla capitale, proteste dei gilet gialli sono previste a Lione, Bordeaux, Lilla, Béziers. E Tolosa, dove i negozianti si dicono "sull'orlo del baratro". Mentre da ieri è stata attivata 'GJ France', l'app dei Gilets-Jaunes per Android. Un tasto "Je suis mobilisé!", 'Sono mobilitato', promette di definire il numero preciso di militanti. Ma non mancano gli interrogativi, visto che quel tasto lo si può premere anche da casa.

Nel tam tam dei social, alcuni chiedono di protestare con rose o candele e osservare un minuto di silenzio in omaggio ai morti e ai feriti degli ultimi due mesi.

Come sabato scorso, sono 80.000 gli agenti dispiegati oggi, di cui 5.000 a Parigi. Mentre il ministro dell'Interno Christophe Castaner ha definito "sbalorditive" le accuse per le violenze della polizia. Secondo Libération, sono almeno un centinaio i manifestanti gravemente feriti dall'inizio delle mobilitazioni.

Neuer Inhalt Horizontal Line