Questo contenuto è stato pubblicato il 10 luglio 2018 19.08 10 luglio 2018 - 19:08

Il presidente della Confederazione Alain Berset in visita al centro profughi di Kakuma, in Kenya

Nel secondo giorno della sua visita ufficiale in Kenya, il presidente della Confederazione Alain Berset si è recato al centro profughi di Kakuma, situato nel nord del Kenya.

Il consigliere federale ha particolarmente apprezzato due progetti di formazione, professionale e accademica, accessibili ai rifugiati e sostenuti dalla Svizzera.

Berset è rimasto colpito anche dal coinvolgimento della popolazione locale in questi progetti, indica la sua portavoce Nicole Lamon alla Keystone-ATS. La visita in questo centro conclude il viaggio di due giorni del presidente della Confederazione in Kenya.

Uno dei progetti propone corsi di formazione professionale in diversi ambiti, tra cui la panetteria e la meccanica. Il secondo, sostenuto anche dall'Università di Ginevra, offre un insegnamento accademico a distanza.

Considerando che i rifugiati trascorrono lunghi periodi centro di Kakuma, è opportuno migliorare le loro prospettive. Inoltre, quando potranno rientrare nei loro rispettivi paesi, saranno anche in grado di contribuire maggiormente alla ricostruzione, rileva Séverine Weber, direttrice regionale della Direzione dello sviluppo e cooperazione per il Corno d'Africa.

La maggior parte dei profughi che vivono nel campo di Kakuma provengono dal Sudan del Sud, precisa Weber. Il campo, che esiste da 25 anni, è situato nella contea di Turkana e accoglie profughi di 19 nazionalità diverse. Secondo il sito internet dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il centro può ospitare oltre 185'000 persone.

