È cominciata la protesta indetta dall'opposizione albanese guidata da Lulzim Basha davanti al parlamento dove si sono riuniti alcune migliaia di suoi sostenitori.

La protesta segue la decisione dei deputati dell'opposizione di rinunciare in blocco ai loro mandati parlamentari, per chiedere le dimissioni del premier socialista Edi Rama e un governo transitorio che porti alle elezioni anticipate. Al momento non si registrano tensioni o incidenti.

