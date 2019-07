Il presidente albanese della Repubblica Ilir Meta non riconosce le elezioni amministrative svoltesi domenica scorsa in Albania.

Sostiene che le uniche vere elezioni dovrebbero essere quelle previste il prossimo 13 ottobre, la nuova data da lui decretata dopo aver prima annullato quella del 30 giugno.

La sua decisione però non è stata presa in considerazione dalla maggioranza socialista del premier Edi Rama, in quanto dichiarata "in aperta violazione alla costituzione". Una posizione convalidata poi anche dal Collegio elettorale.

Le amministrative si sono svolte senza la partecipazione dell'opposizione di centro destra guidata da Lulzim Basha, che le ha boicottate. Meta ha parlato oggi di "una vergogna e di uno scandalo", accusando la maggioranza anche di brogli.

Il presidente della Repubblica, ha sorpreso quando ha dichiarato poi che la scorsa domenica "gli albanesi hanno evitato una trappola e un complotto, teso a portare il paese verso un conflitto civile". Un complotto che a suo parere agirebbe secondo i principi di "uno Stato dentro lo Stato", e dietro al quale ci sarebbe il multimiliardario George Soros e la sua famiglia.

Meta non ha risparmiato i duri attacchi anche alla comunità internazionale che ha sostenuto lo svolgimento delle amministrative il 30 giugno, e alle loro rappresentanze diplomatiche a Tirana, in particolare a quella statunitense ma anche dell'Unione europea.

