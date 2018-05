Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 maggio 2018 15.40 26 maggio 2018 - 15:40

L'opposizione albanese guidata dal leader del centro destra Lulzim Basha, è scesa oggi in piazza a Tirana per chiedere le dimissioni del governo del premier di centro sinistra Edi Rama, accusato di "legami con la criminalità organizzata".

"In Albania non c'è democrazia. Lo Stato di diritto non esiste", ha dichiarato Basha davanti ad un folla di migliaia di manifestanti riuniti davanti alla sede della presidenza del Consiglio, mentre decine di fumogeni sono stati lanciati in direzione della sede del governo. Ci sono stati momenti di tensione con le forze dell'ordine, ma la situazione si è calmata quando Basha ha chiesto il loro ritiro.

Ad alimentare la protesa di oggi è stato il caso del fratello del ministro dell'Interno Fatmir Xhafaj, arrestato nel 2002 in Italia e condannato nel 2012 con sentenza definitiva per "associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga". Agron Xhafaj, fratello del ministro, è giunto volontariamente la scorsa settimana in Italia per scontare la pena "nonostante nei miei confronti non ci sia mai stata una richiesta di estradizione o un'ordine di cattura internazionale", ha affermato Agron. L'opposizione sostiene che il ministro abbia tutelato il fratello, "che ha continuato le sue attività illecite". Ed ha pubblicato l'intercettazione audio di una presunta conversazione che un ex trafficante albanese di droga ha dichiarato di aver avuto con il fratello del ministro. Sul caso è stata avviata anche un'inchiesta della procura, ma Xhafaj e suo fratello hanno parlato di "una montatura".

Il premier Edi Rama ha definito la protesta odierna "ridicola e perfida" ed ha più volte accusato l'opposizione di "aver sollevato un polverone, con il solo obiettivo di ostacolare l'attesa decisione dei Paesi membri dell'Ue, il prossimo giugno, per l'avvio dei negoziati di adesione con l'Albania".

