L'opposizione albanese di centro destra guidata da Lulzim Basha ha bloccato questa sera i principali assi stradali nazionali che collegano la capitale con il resto del paese.

Si tratta della decima protesta di fila, dallo scorso febbraio, quando l'opposizione aveva abbandonato il parlamento e rinunciato in blocco ai mandati dei propri deputati, chiedendo le dimissioni del premier di centro sinistra Edi Rama e la formazione di un governo transitorio che preparasse le elezioni anticipate.

Pochi giorni fa il Partito democratico di Basha ha siglato un accordo con sette formazioni politiche dell'opposizione, riconfermando il boicottaggio delle amministrative del prossimo 30 giugno e di "impegnarsi per non consentire il loro svolgimento, attraverso una rafforzata azione politica". Da parte sua, la maggioranza non intende cedere, ed ha più volte ribadito che "le amministrative si svolgeranno nella data prestabilita".

Neuer Inhalt Horizontal Line