Alcon, ex filiale di Novartis specializzata nelle cure oftalmologiche, ha ottenuto l'omologazione negli Stati Uniti per la lente intraoculare trifocale Panoptix Acrysoft IQ. Essa permette con un intervento di correggere i difetti visivi da ogni distanza.

Il via libera è stato dato dalla Food and Drug Administration (FDA), l'agenzia americana che si occupa della regolamentazione dei prodotti farmaceutici, indica la società in una nota odierna.

La nuova lente, prima e unica nel suo genere, consente ai pazienti operati di vedere meglio da vicino, lontano, ma anche da distanza intermedia, come suggerisce il termine "trifocale". In tal modo, molte persone potrebbero abbandonare definitivamente gli occhiali e risolvere una volta per tutte disturbi come la presbiopia e la cataratta.

Alcon ricorda inoltre che la versione bifocale - corta e lunga distanza - di Panoptix ha già ottenuto il semaforo verde per la commercializzazione in una settantina di Paesi.

