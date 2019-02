Le forti piogge nel nord della California hanno trasformato alcune zone della California in isole a causa delle strade allagate dallo straripamento dei fiumi.

Circa duemila abitazioni risultano allagate e una sessantina di persone sono state messe in salvo dalle squadre di soccorso.

In particolare il Russian River, nella regione del vino, ha raggiunto i livelli più alti negli ultimi 25 anni. Il picco si è registrato mercoledì quando ha il livello ha toccato quasi 14 metri, poi si è assestato sui tre metri. I residenti sono stati costretti a usare barche o kayak per spostarsi da un posto all'altro.

I meteorologi non prevedono un miglioramento e per il fine settimana sono previste ancora piogge. Resta quindi l'allerta per ulteriori allagamenti.

