Il 200esimo punto vendita in Svizzera di Aldi aprirà domani a Lugano.

La filiale elvetica del grande dettagliante tedesco Aldi aprirà domani nel centro di Lugano il suo 200esimo punto vendita nella Confederazione. Nei prossimi 10 anni il gruppo vuole raggiungere quota 300.

"I centri delle città svizzere hanno un grande potenziale per nuove filiali. È proprio in questi luoghi che i clienti vogliono vederci", indica il CEO di Aldi Suisse, Timo Schuster, citato in una nota odierna dell'azienda.

Aldi, che attualmente impiega 3000 dipendenti ed è presente nella Confederazione dal 2005, dopo aver aperto un punto vendita in stazione a Losanna lo scorso dicembre vuole replicare prossimamente con due nuove filiali nei pressi dei centro città di Zurigo e Lucerna.

