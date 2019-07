Quella andata in onda oggi è stata la cronaca di un'altra giornata di scontri furiosi e di parole grosse volate tra una Ong e il vicepremier italiano Matteo Salvini.

Stavolta al centro delle polemiche è il veliero Alex di Mediterranea Saving Humans con a bordo 41 persone tutte provenienti dalla Libia - 13 sono state fatte sbarcare ieri - che nel pomeriggio ha deciso di forzare il blocco imposto dal governo e di attraccare a Lampedusa.

E a calmare le acque non è servito nemmeno il ministro degli interni tedesco Horst Seehofer, che ha scritto al collega Salvini, chiedendo di rivedere la sua politica migratoria. Nè il fatto che la Germania si è detta pronta ad accogliere alcuni dei migranti che si trovano a bordo delle due navi delle ong al largo di Lampedusa, oltre alla Alex anche la 'Alan Kurdi', a cui oggi una motovedetta della Guardia di Finanza ha notificato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane.

È stata la situazione a bordo della Alex divenuta intollerabile dal punto di vista igienico-sanitario a spingere l'equipaggio - così ha reso noto la portavoce di Mediterranea - a dichiarare lo stato di necessità e a dirigersi verso il porto di Lampedusa, considerato unico possibile porto sicuro.

Salvini ha risposto non autorizzando lo sbarco e usando parole durissime: "Le Forze dell'ordine sono pronte ad intervenire, vediamo se anche in questo caso la 'giustizia' tollererà l'illegalità: in un Paese normale arresti e sequestro della nave sarebbero immediati". Ha poi annunciato un innalzamento delle multe fino a un milione di euro e sequestri più semplici dei mezzi, nel decreto sicurezza bis, per coloro che bolla come complici degli scafisti.

Al porto di Lampedusa le operazioni di sbarco dei migranti sono ferme e la Ong parla di "sequestro di persona" e riferisce di casi di scabbia a bordo, di necessità di fruire dei servizi igienici e di avere rifornimenti di acqua.

"Ricomincia lo show di Matteo Salvini. Mentre continuano ad arrivare barchini che ogni giorno sbarcano decine di migranti sulle coste italiane. Si facciano scendere i naufraghi della Nave Alex, dove sarebbe in corso un'emergenza igienico-sanitaria, e poi si collabori con l'Europa per lo loro redistribuzione", sollecita il segretario nazionale del Partito democratico Nicola Zingaretti. "Da Salvini e dal Governo ancora una violazione del diritto internazionale e della Costituzione col tentativo vano di bloccare il salvataggio di vite umane e di sabotare l'azione umanitaria", sono le parole del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

Neuer Inhalt Horizontal Line