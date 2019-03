Lo stato di salute del presidente algerino Abdelaziz Bouteflika, ricoverato a Ginevra, non suscita "alcuna preoccupazione" secondo il direttore della sua campagna elettorale.

Lo stato di salute del presidente algerino Abdelaziz Bouteflika non suscita "alcuna preoccupazione": lo ha sostenuto il direttore della campagna elettorale del presidente-candidato, Abdelghani Zaalane, in un'intervista al quotidiano arabofono algerino El Akhbar.

Zaalane ha riferito inoltre che gli esami medici cui il presidente si sta sottoponendo da una decina di giorni a Ginevra sono quasi terminati e Bouteflika tornerà "presto" in Algeria, riferisce il sito della rivista Jeune Afrique.

Le recenti informazioni di stampa circa un peggioramento delle sue condizioni sono "senza fondamento", ha dichiarato il capo della sua campagna con implicito riferimento a indiscrezioni pubblicate mercoledì da La Tribune de Genève.

Il giornale aveva scritto che la vita di Bouteflika "è minacciata in permanenza" a causa del deterioramento dei riflessi neurologici e, sebbene "non soffra di alcun male mortale a breve termine", è "come un vecchio che stenta a rimettersi dalle conseguenze dell'ictus del 2013".

