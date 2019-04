Si terranno il 4 luglio le elezioni presidenziali in Algeria.

Il presidente ad interim Abdelkader Bensalah ha firmato il 9 aprile, giorno in cui ha assunto l'incarico, un decreto presidenziale che fissa le elezioni presidenziali per quella data, si legge in un comunicato odierno della presidenza diffuso dall'agenzia algerina Aps.

