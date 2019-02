L'aereo Gulfstream IV della presidenza algerina è atterrato ieri sera alle 20:14 all'aeroporto di Ginevra.

Lo si legge sulla pagina Twitter automatizzata Gva Dictator Alert, che registra le partenze e gli arrivi degli aerei ufficiali utilizzati dai governi considerati come autoritari secondo 'l'indice di democrazia' stilato dal The Economist.

Un comunicato della presidenza algerina di giovedì scorso aveva annunciato che Abdelaziz Bouteflika si sarebbe recato domenica 24 febbraio a Ginevra "per un breve soggiorno al fine di "controlli medici periodici". Il suo ultimo "soggiorno medico" in Svizzera risale all'agosto del 2018 e durò 5 giorni.

Bouteflika, 81 anni, alla guida ininterrotta del paese dal 1999, venne colpito da un ictus nel 2013, e da allora si vede in pubblico raramente, costretto su una sedia a rotelle, spesso con difficoltà di parola. In questi ultimi giorni proteste popolari contro la sua annunciata quinta candidatura alle prossime presidenziali hanno interessato molte città dell'Algeria, in particolare la capitale.

