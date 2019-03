In un corteo lungo circa un chilometro nella capitale algerina, migliaia di persone hanno manifestato contro la ricandidatura dell'anziano e malato presidente Abdelaziz Bouteflika.

Al termine della preghiera islamica del venerdì, i manifestanti si sono radunati nel centro della città con cartelli che chiedono le dimissioni di Bouteflika, bandiere algerine ed intonando cori.

Le autorità algerine hanno sospeso il traffico ferroviario e chiuso la metro della capitale, riferisce il sito del quotidiano Le Monde.

I manifestanti si sono concentrati attorno all'edificio "Grande poste", uno dei simboli di Algeri, per questa protesta che si svolge per il terzo venerdì consecutivo e stavolta in coincidenza con la Festa della Donna.

Le altre vie di Algeri sono per lo più deserte in questo primo giorno del fine settimana islamico algerino.

Diversi mezzi anti-sommossa e un elicottero sono stati dislocati nei consueti luoghi di raduno, come avvenuto nelle precedenti manifestazioni contro la ricandidatura di Bouteflika.

I cortei delle settimane scorse, a parte qualche scontro fra teppisti e polizia a fine raduno, sono state pacifiche.

Sui social media si organizzano gruppi di "bracciali verdi", volontari che orientano e inquadrano i manifestanti, pronti ad assisterli in caso di lancio di lacrimogeni e a ripulire le strade dopo il corteo.

In alcuni quartieri periferici della capitale, gli automobilisti hanno organizzato una sorta di servizio navetta per consentire a manifestanti di raggiungere il centro nonostante la chiusura della metro, riferisce ancora Le Monde.

