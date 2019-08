Centinaia di studenti hanno manifestato ad Algeri per la 25esima settimana consecutiva, nonostante le vacanze dall'università, per chiedere il cambio del regime e "un Paese democratico".

Centinaia di studenti hanno manifestato ad Algeri per la 25esima settimana consecutiva, nonostante le vacanze dall'università, per chiedere il cambio del regime e "un Paese democratico". Lo riferisce il sito emiratino 24ae.com.

Secondo quanto si apprende, i manifestanti hanno sfilato nel centro della capitale algerina, accompagnati da insegnanti e semplici cittadini scandendo diversi slogan - tra cui "Il popolo vuole l'indipendenza", "Non ci fermeremo fino a quando non andrete via", "Algeria libera e democratica" - e si sono impegnati a scendere in piazza ogni martedì per mantenere la pressione sul governo.

I manifestanti hanno anche criticato il comportamento della stampa locale, accusando i media di non dare informazioni sufficienti sui cortei. I dimostranti respingono il dialogo proposto dalle autorità e criticano Karim Younes, ex ministro, scelto a capo del "Forum nazionale per il dialogo e la mediazione", responsabile dei termini delle presidenziali e istituito dopo le dimissioni di Abdelaziz Bouteflika, dopo 20 anni al potere, a seguito delle proteste popolari.

