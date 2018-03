Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 ottobre 2012 10.21 13 ottobre 2012 - 10:21

L'Esercito algerino ha inflitto un durissimo colpo ad al Qaida nel Maghreb islamico (Aqmi), uccidendo il braccio destro di Abdelmalek Droukdel, alias Abou Mossaab Abdelouadoud, ritenuto l'emiro di Aqmi in Algeria.

Unità speciali dell'Esercito hanno abbattuto, a Yakourène, nella provincia cabila di Tizi Ouzou, Khaled el Mig, uno dei "vice" di Droukdel, intercettato in una foresta.

L'operazione è stata messa a segno giovedì notte, ma l'Esercito, come riferisce il sito di el Watan, ne ha dato notizia solo in queste ore. Non si sa se, nel momento dell'imboscata tesa delle unità speciali, el Mig fosse solo. Accanto al corpo è stato trovato un fucile mitragliatore Kalashnikov, l'arma preferita dai terroristi islamici in Algeria.

Neuer Inhalt Horizontal Line