Dopo anni di silenzio, l'Algeria scende in piazza invocando più democrazia e contro la ricandidatura di Abdelaziz Bouteflika per il quinto mandato da presidente.

Il primo morto nelle manifestazioni di questi giorni, dopo una carica della polizia, si chiama Hassan Benkhedda ed è il figlio di Benyoucef Benkhedda, secondo presidente del governo provvisorio della repubblica algerina tra il 1961 e il 1962. Vittima simbolica di un sistema di potere che ha garantito stabilità ma non non ha concesso nessuno spazio al confronto e tanto meno alla dissidenza.

Ora quella quasi metà della popolazione che ha visto a capo del Paese solo Bouteflika chiede facce nuove. Il quotidiano di opposizione El Watan parla di "manifestazioni storiche" da Algeri a Orano, da Sétif a Costantina. I feriti, secondo un bilancio del ministero della Sanità algerino, sono 187 mentre sugli arresti non ci sono dati attendibili.

Il premier Ahmed Ouyahia ha evocato lo spettro della destabilizzazione dichiarando che "anche la rivolta in Siria era iniziata con delle rose" I dimostranti hanno risposto secchi che "l'Algeria non è la Siria", attuando una protesta, almeno finora, pacifica ma ferma.

"Il popolo algerino dirà no all'umiliazione, no alle intimidazioni, no alla repressione, sì alla sovranità del popolo, no al quinto mandato", ha detto l'ex primo ministro Ali Benflis, una delle principali figure dell'opposizione, riporta il sito di Jeune Afrique.

E i manifestanti sembrano decisi a non mollare anche lanciando ripetuti appelli ai tre candidati indipendenti Ghani Mahdi, Tahar Missoum e Rachid Nekkaz perché facciano sentire la loro voce.

Bouteflika, intanto, resta muto e inafferrabile. Cristallizzato sulla sua sedia a rotelle dopo l'ictus che lo ha colpito nel 2013, l'81enne presidente non compare in pubblico da tempo e attualmente si troverebbe a Ginevra per controlli medici. Domani dovrebbe essere presentata ufficialmente la sua candidatura per le presidenziali del 18 aprile.

Ad annunciarlo, nei giorni scorsi, era stato il responsabile della sua campagna elettorale ed ex premier Abdelmalek Sellal, che oggi è stato rimosso dal suo incarico. Al suo posto il fedelissimo ministro dei Trasporti Abdelghani Zaalane.

