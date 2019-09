Jack Ma, il visionario fondatore di Alibaba, cederà domani il titolo di presidente all'attuale Ceo Daniel Zhang.

Dopo aver trasformato in 20 anni una piccola e oscura società fondata nel suo appartamento di Hangzhou nel colosso mondiale dell'e-commerce, forte di una capitalizzazione a Wall Street vicina ai 500 miliardi di dollari, si ritira.

Nessun evento pubblico pare essere ufficialmente in programma per salutare la staffetta, se non il party per i 20 anni della fondazione della compagnia che coincide, e non sembra casuale, con il ritiro di Ma.

Al 19/mo compleanno di Alibaba, il tycoon fece l'annuncio shock del passo indietro e un anno prima, nel 2017, sorprese i dipendenti presentandosi alla kermesse del gruppo vestito da Michael Jackson e ballando sulle note di "Billie Jean".

Le premesse, comunque, ci sono tutte per un altro colpo a sorpresa tra Ma o Zhang, un ex contabile poco noto, scelto per assumere la guida dell'impero costruito dal più importante e ricco imprenditore del Dragone, orgogliosamente iscritto al Partito comunista cinese.

