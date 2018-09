Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 settembre 2018 13.26 23 settembre 2018 - 13:26

Regula Rytz delusa per l'esito della votazione

La presidente dei Verdi svizzeri Regula Rytz si dice delusa per il no che si prospetta all'iniziativa popolare per alimenti equi.

"Si tratta però di una di quelle iniziative che già prima della votazione hanno ottenuto tanto", ha affermato la consigliera nazionale bernese.

È stato infatti possibile bloccare la "politica molto aggressiva" del consigliere federale Johann Schneider-Ammann in materia di accordi di libero scambio, ha affermato Rytz hai microfoni di SRF. Un obiettivo importante è quindi stato raggiunto.

Neuer Inhalt Horizontal Line