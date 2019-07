Alitalia punta su Atlantia: il Cda di Ferrovie dello Stato Italiane ha individuato l'ex sovietà Autostrade quale partner da affiancare a Delta Air Lines e al Ministero dell’Economia e delle Finanze per l'operazione di rilancio della compagnia aerea della Penisola.

FS Italiane inizierà a lavorare quanto prima con i partner individuati per condividere un piano industriale e gli altri elementi dell'eventuale offerta, si legge in una nota.

La scelta del Cda esclude di fatto le altre tre offerte pervenute ieri, ovvero quelle del Gruppo Toto, di Claudio Lotito e del patron Avianca German Efremovich.

"Alitalia è la nostra compagnia di bandiera, sono i nostri aerei, sono i nostri lavoratori. Io non canto mai vittoria prima di vedere le carte e un serio piano industriale, perché non faccio campagna elettorale sulla pelle delle famiglie e delle persone. Ma oggi possiamo dire di aver posto le basi per il rilancio di Alitalia", ha affermato il vicepremier, Luigi Di Maio, in un post su Facebook.

